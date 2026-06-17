Врач назвала причину ледяных ног в жару

Даже в жару руки и ноги человека могут оставаться ледянными, рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова. Причину этого явления она назвала в беседе с UfaTime.ru.Врач объяснила, что руки и ноги могут оставаться ледяными в жару из-за особенностей терморегуляции тела: в знойную погоду организм расширяет сосуды и направляет основной объем крови к поверхности кожи, чтобы охладиться. В этом случае кровоснабжение конечностей может ухудшаться, поэтому она и кажутся холодными, уточнила Арсланова.Другой причиной такого состояния может быть обезвоживание. По словам врача, если организму не хватает жидкости, кровь становится более вязкой и хуже циркулирует. Именно из-за этого ноги и руки становятся холодными.Арсланова также отметила, что конечности могут быть ледяными из-за стресса, а также из-за некоторых патологий, в том числе заболеваний щитовидной железы.«Если вы часто сталкиваетесь с этой проблемой, обратите внимание на свой питьевой режим, избегайте стрессов и, при необходимости, проконсультируйтесь с врачом», — посоветовала доктор.

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