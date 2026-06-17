Conversation: Озвучен способ снижения стресса от чтения плохих новостей

Чтение новостей в наши дни часто провоцирует чувство тревоги, усталости и беспомощности. Многие люди сознательно или интуитивно стали ограничивать время и объём «потребления» такого контента. Специалисты считают, что причина не в падении интереса к происходящему, а в том, что человеческий мозг плохо приспособлен к регулярному потоку негативной информации. Об этом размышляют авторы публикации в издании The Conversation.Данные Института агентства Рейтер свидетельствуют, что в 2025 году порядка 69% канадцев хотя бы время от времени избегали новостей. В среднем по миру показатель достиг 40%, а это максимально высокий уровень за всю историю наблюдений.Исследователи в области психологии развития комментируют: проблема коррелирует с негативным уклоном мышления. Эволюция приучила мозг человека уделять пристальное внимание угрозам, повышая шансы на выживание. Нашим предкам приходилось оперативно замечать опасности — хищников, враждебные племена, природные катаклизмы. Мозг научился обрабатывать негативную информацию быстрее, она лучше запоминается и ощущается более эмоционально, чем позитивная.Но если раньше риски были локальными, то ныне человек постоянно живёт в атмосфере сталкивается известий о войнах, стихийных бедствиях и прочих негативных явлениях по всему миру. Аудитория живо реагирует на негативные заголовки, тогда как позитивные формулировки понижают интерес.Но организм часто реагирует на тревожные новости еще до того, как мы их осознаём. Что провоцирует хронический стресс и эмоциональное истощение.Но и полный отказ от новостей не решает проблему. Эксперты советуют ограничивать время потребления новостей, выбирая качественную аналитику взамен бесконечной ленты сообщений. Акцент стоит делать на том, что в сфере нашего влияния. Это поможет оставаться в курсе событий, не принося в жертву психическое благополучие.

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