Популярный орех оказался помощником в борьбе с воспалением
Исследователи изучили свойства пальмитолеиновой кислоты — мононенасыщенной жирной кислоты, которой особенно богаты орехи макадамия. Эксперименты показали, что это вещество снижает окислительный стресс в клетках, уменьшая образование агрессивных молекул кислорода, способных повреждать ткани и поддерживать хроническое воспаление.
Также ученые обнаружили, что соединение помогает защитить лизосомы — клеточные структуры, отвечающие за переработку и удаление поврежденных компонентов. При воздействии пальмитолеиновой кислоты признаки повреждения этих структур уменьшались, что сопровождалось снижением воспалительной реакции. Дополнительный анализ показал, что вещество влияет на работу сигнальных путей, связанных с защитой клеток от стресса и воспаления.
Авторы считают, что полученные результаты помогают лучше понять полезные свойства орехов макадамия и указывают на потенциальную возможность использования пальмитолеиновой кислоты для профилактики и лечения заболеваний, связанных с хроническим воспалением.
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