Специалисты перечислили 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать смартфон

Современные гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни: с помощью смартфонов и других устройств мы строим маршруты, оплачиваем покупки, читаем, общаемся и отдыхаем. Но чрезмерное увлечение экранами может негативно сказаться на здоровье.Как сообщает "МК в Волгограде", специалисты выделяют пять основных признаков, которые могут указывать на проблемы из-за постоянного использования цифровых устройств:Регулярные боли в шее и спине. Долгое нахождение в положении, когда голова наклонена к смартфону, приводит к так называемой «текстовой шее». Такая поза увеличивает нагрузку на позвоночник, способствует появлению напряжения, нарушению осанки и дискомфорту;Синдром сухого глаза. Когда человек долго смотрит в экран, он начинает реже моргать, из-за чего поверхность глаза пересыхает. Это может привести к неприятным ощущениям: жжению, рези, раздражению и чувству «песка» в глазах;Нарушения сна. Голубой свет, который излучают экраны, способен снижать выработку мелатонина — гормона, отвечающего за подготовку организма ко сну. В результате вечернее использование телефона может привести к трудностям с засыпанием и сделать сон менее глубоким;Цифровая тревожность. Постоянные уведомления, новости и поток информации заставляют мозг работать в режиме непрерывного напряжения. Это может повышать уровень тревожности, вызывать усталость и снижать концентрацию внимания;Набор лишнего веса. Долгое время перед экраном обычно связано с малоподвижностью. Кроме того, прием пищи во время просмотра видео или чтения новостей мешает контролировать чувство насыщения, что часто приводит к перееданию.Чтобы снизить влияние гаджетов на организм, достаточно соблюдать несколько простых правил: отключить ненужные уведомления, не пользоваться телефоном хотя бы за час до сна, делать короткие перерывы в течение дня и регулярно выполнять упражнения для глаз. Такие привычки помогут сохранить здоровье и сделать использование технологий более безопасным.

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