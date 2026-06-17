Врач назвал наиболее часто пропускаемый ранний признак деменции
По его словам, этим признаком может быть то, что человек во время разговора регулярно забывает нужное слово. «Трудности с речью, включая трудности с подбором слов, неправильное построение предложений или трудности с выражением мыслей могут проявляться задолго до потери памяти», — отметил невролог.
Далви также подчеркнул, что ранним признаком деменции может быть нарушение зрительных и пространственных навыков. В этом случае человек испытывает трудности, когда ему нужно сориентироваться на знакомом маршруте.
Невролог Стэнли Аппель добавил, что при деменции могут появляться трудности при выполнении привычных задач, чувствительность к шуму и изменение вкуса и обоняния. «Некоторые виды деменции, такие как деменция с тельцами Леви, могут вызывать галлюцинации или бред. Однако галлюцинации могут быть вызваны и другими причинами, и любые необычные симптомы следует обсудить с врачом», — посоветовал доктор.
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