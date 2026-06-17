«Зомби-клетки» играют неожиданную роль в развитии мозга

К числу важнейших защитных механизмов организма относятся системы гематоэнцефалического барьера, включая гематоэнцефалический и гематоликворный барьеры. Эти барьеры состоят из высокоспециализированных клеток, которые пропускают необходимые питательные вещества, но отталкивают опасные токсины и патогены, циркулирующие в кровотоке. Ученые давно знают, для чего нужны эти барьеры, но гораздо меньше знают о том, как они формируются в процессе развития.Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего и опубликованное в журнале Cell, выявило ключевой фактор: стареющие клетки. Эти клетки, часто ассоциируемые со старением и болезнями, на самом деле, по-видимому, помогают формировать и поддерживать защитные барьеры головного мозга в процессе развития.Ключевым моментом новых открытий является развивающееся понимание стареющих клеток, которые традиционно назывались «зомби-клетками», поскольку они больше не способны делиться, но при этом не отмирают полностью. Стареющие клетки накапливаются с возрастом и связаны с дисфункцией тканей, хроническим воспалением и снижением когнитивных функций, что делает их привлекательной мишенью для терапии, направленной на замедление возрастных изменений.Однако в последние годы исследования показали, что стареющие клетки не связаны напрямую со старением и болезнями. Исследователи выявили стареющие клетки, которые временно появляются в развивающихся эмбрионах мышей и играют роль в развитии конечностей и почек. Другие исследования показали, что стареющие клетки играют временную роль в заживлении ран, предполагая, что эти клетки могут быть полезны в некоторых контекстах. Это привело к идее, что старение может быть полезным, когда оно временное, но вредным, когда оно сохраняется длительное время.Исследования, проведенные в лаборатории доцента Школы биологических наук Хируй Мехарены, показывают, что стареющие клетки играют ранее неизученную роль в развитии мозга.Изучая развивающийся мозг мышей, научный сотрудник проекта Эшли Уотсон выявила стареющие клетки, которые появляются на разных стадиях формирования двух важнейших барьерных систем головного мозга: гематоэнцефалического и гематоликворного барьеров.«Мы обнаружили, что эти состояния, связанные со старением, появляются в очень специализированных типах барьерных клеток и в определенные моменты развития мозга, что позволяет предположить, что они могут играть специализированную роль в формировании защитных барьеров мозга», — сказал Уотсон.В ходе исследования ученые использовали целый ряд методов, включая секвенирование РНК отдельных клеток, визуализацию и генетическое отслеживание клеточных линий. Они обнаружили, что три типа клеток впадают в состояние старения в процессе развития: эндотелиальные клетки сосудов, макрофаги головного мозга и эпителиальные клетки сосудистого сплетения.Эти клетки по-разному участвуют в формировании защитных барьеров головного мозга. В эндотелиальных клетках и макрофагах старение, по-видимому, помогает координировать формирование кровеносных сосудов и образование гематоэнцефалического барьера. В сосудистом сплетении, которое вырабатывает спинномозговую жидкость и формирует гематоэнцефалический барьер, старение, по-видимому, поддерживает развитие и функционирование барьера.Исследователи обнаружили, что стареющие эндотелиальные клетки сосудов и макрофаги, находящиеся в головном мозге, появлялись лишь временно во время роста и ремоделирования эмбриональных кровеносных сосудов, формирующих гематоэнцефалический барьер. Эпителиальные клетки сосудистого сплетения, напротив, сохраняли признаки старения в течение длительного времени после развития и оставались в организме во взрослом возрасте.«Это было одно из самых неожиданных открытий», — сказал Мехарена. «Старение в период развития обычно рассматривалось как преходящий процесс. Здесь же мы выявили популяцию клеток в мозге, которые, по-видимому, сохраняют признаки, связанные со старением, вплоть до взрослого возраста. Это исследование показывает, что старение может принимать множество различных форм в мозге в зависимости от типа клеток и стадии развития».Чтобы проверить, насколько функционально важны эти клетки, исследователи удалили стареющие клетки на стадии эмбрионального развития. У эмбрионов мышей, лишенных этих клеток, развились аномалии в формировании гематоэнцефалического барьера и нарушении водного баланса, что указывает на то, что клетки, связанные со старением, способствуют нормальному развитию мозга.«Больше всего нас удивило то, что старение не было единым состоянием. Оно выглядело совершенно по-разному в зависимости от типа клеток и, по-видимому, выполняло различные функции в зависимости от того, где и когда оно происходило», — сказал Уотсон. «Более того, клетки не действовали независимо друг от друга. Старение, похоже, помогало различным типам клеток работать вместе, чтобы создавать и, в некоторых случаях, поддерживать защитные барьеры головного мозга».В настоящее время исследователи изучают, как происходит старение и связанные с ним процессы при заболеваниях головного мозга.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки