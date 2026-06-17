TP: периодическое голодание может защитить мозг от хронического стресса

Известно, что хронический стресс, длительное воздействие психологического и/или физического напряжения, является фактором риска развития депрессии, тревожности и некоторых других психических расстройств. Предыдущие исследования показывают, что хронический стресс нарушает целостность миелина — жирового изолирующего слоя, окружающего нервные волокна и обеспечивающего эффективную передачу электрических сигналов между клетками головного мозга.Выявление изменений образа жизни, способных обратить вспять или уменьшить негативное воздействие хронического стресса на мозг, может быть полезным, поскольку потенциально может помочь предотвратить или отсрочить развитие различных психических расстройств. В последнее время некоторые исследователи изучают потенциальную пользу для мозга от интервального голодания, режима питания, который предполагает чередование определенных периодов приема пищи и голодания.Предыдущие исследования показывают, что интервальное голодание может улучшить метаболизм и помочь уменьшить воспаление — естественную реакцию организма на болезнь или травму. Однако его влияние на психическое здоровье и благополучие людей еще не было четко определено.Исследователи из Центра судебно-психиатрической экспертизы Университета Тиба и Первой аффилированной больницы Университета Чжэнчжоу недавно изучили влияние интервального голодания на настроение, уровень энергии, поведение и мозг мышей, подвергавшихся длительному воздействию стрессовых факторов. Их результаты, опубликованные в журнале Translational Psychiatry, предполагают, что это диетическое вмешательство может обратить вспять вызванное стрессом повреждение миелина и уменьшить депрессивноподобное поведение за счет повышения разнообразия бактерий в кишечнике.«Хотя интервальное голодание улучшает метаболические и воспалительные процессы, его влияние на вызванную стрессом депрессию и демиелинизацию остается неясным», — написали Синь Динг, Руми Мураяма и их коллеги в своей статье. «Мы исследовали, облегчает ли интервальное голодание депрессивноподобное поведение и дефицит миелина у мышей, подвергнутых хроническому стрессу ограничения движений, и связаны ли эти эффекты с модуляцией кишечной микробиоты».В рамках своего исследования ученые подвергли взрослых самцов мышей длительному психологическому стрессу. Затем они разделили мышей на две группы. Мыши первой группы имели неограниченный доступ к пище, в то время как мышей второй группы кормили только в определенные временные промежутки, соблюдая режим периодического голодания.«Взрослые самцы мышей породы C57BL/6 J подвергались 14-дневному хроническому стрессу при одновременном содержании либо на диете ad libitum, либо на режиме интервального голодания», — написали Динг, Мураяма и их коллеги. «Хронический стресс вызывал выраженные фенотипы, подобные депрессии, — характеризующиеся повышенной неподвижностью в тесте принудительного плавания и сниженным предпочтением сахарозы, — не влияя при этом на двигательную активность, тогда как интервальное голодание значительно ослабляло эти поведенческие отклонения».В целом, исследователи обнаружили, что мыши, которые могли есть в течение дня, сильнее страдали от хронического стресса, чем те, которые придерживались режима интервального голодания. В частности, они, по-видимому, получали больше удовольствия от еды, имели более высокий уровень энергии и проявляли меньше депрессивных поведенческих реакций.Команда также оценила состояние миелина в мозге животных, используя две методики: окрашивание Black-Gold II и иммунофлуоресценцию основного белка миелина (MBP). Они обнаружили, что у мышей, получавших диету CRS (то есть, свободно питавшихся), наблюдалось повреждение миелина в различных областях мозга, связанных с эмоциональной регуляцией, принятием решений и памятью, включая мозолистое тело, медиальную префронтальную кору и гиппокамп. Примечательно, что режим интервального голодания, по-видимому, обратил вспять эти эффекты.Динг, Мураяма и их коллеги также провели дополнительные анализы, направленные на лучшее понимание процессов, посредством которых интервальное голодание обращало вспять неблагоприятные последствия хронического стресса для миелина. Их результаты показывают, что интервальное голодание изменило микробиом кишечника, увеличив количество полезных бактерий в пищеварительном тракте, которые, по-видимому, восстанавливали или защищали миелин в головном мозге.«Секвенирование 16S рРНК показало, что интервальное голодание изменяет разнообразие кишечной микробиоты и состав микробного сообщества в условиях стресса», — написали авторы. «Анализ на уровне видов выявил положительную связь Prevotellamassilia timonensis и Muricoprocola aceti с целостностью миелина и улучшением поведенческих показателей, в то время как Anaeroplasma abactoclasticum показала отрицательную связь. Прогнозирование функциональных путей дополнительно показало, что интервальное голодание частично нормализует вызванные стрессом изменения в метаболических функциях микроорганизмов».Хотя результаты этого исследования носят предварительный характер и еще не подтверждены на людях, они указывают на потенциал интервального голодания в снижении или обращении вспять негативных последствий хронического стресса для мозга. Другие исследовательские группы вскоре могут развить эти результаты и попытаться воспроизвести их на других грызунах, приматах или даже людях.«В совокупности эти результаты демонстрируют, что интервальное голодание смягчает депрессивноподобное поведение и сохраняет целостность миелина у мышей, подвергшихся воздействию хронического стресса, потенциально посредством механизмов, опосредованных кишечной микробиотой», — написали Динг, Мураяма и их коллеги. «Таким образом, оно может представлять собой многообещающую немедикаментозную стратегию для смягчения нейробиологической дисфункции, связанной со стрессом».Если результаты исследования будут подтверждены в исследованиях на людях, они в конечном итоге могут послужить основой для создания новых диетических вмешательств на основе интервального голодания, направленных на снижение риска депрессии или других психических расстройств у людей, страдающих хроническим стрессом.

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