Диетолог Гринвуд назвала три вида мяса, полезные для людей старше 40 лет
Диетолог Иган Гринвуд: мясо в рационе должно присутствовать как источник железа.
Людям старше 40 лет важно поддерживать необходимый уровень железа – в этом помогают богатые им продукты, рассказала в интервью специалистка. Диетолог Гринвуд напомнила, что железо является важнейшим минералом, от которого во многом зависят рост и развитие организма. Кроме того, без железа невозможна нормальная выработка переносящего по телу кислород гемоглобина. Зависит от него и обмен веществ.
«Существует два его типа железа – гемовое и негемовое. Гемовое содержится в мясе животных и морепродуктах. Это железо, которое наиболее легко усваивается организмом. Негемовое – в продуктах растительного происхождения, употреблять которые тоже важно», - рассказала диетолог Гринвуд изданию She Finds.
Наиболее полезными для людей старше 40 лет эксперт назвала три вида мяса:
Постная говядина.
Свиная вырезка.
Грудка курицы или индейки без кожи.
Адекватное употребление такого мяса, насыщенного гемовым железом, стимулирует процессы обмена веществ, уточнила диетолог.
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