Названа частая ошибка во время душа
Лайнам отметила, что мочалка может накапливать бактерии, если ее редко мыть или хранить во влажном состоянии.
«Большинству моих пациентов с экземой, псориазом, чувствительной или зрелой кожей я рекомендую очищение с помощью рук», — подчеркнула специалистка.
По ее мнению, особенно осторожными следует быть людям, склонным к акне, воспалениям и другим кожным проблемам.
Талья также посоветовала намыливаться в душе руками. Она назвала этот способ самым безопасным, так как с помощью рук проще контролировать силу воздействия на кожу. Кроме того, он снижает риск переноса бактерий и лучше сохраняет естественный защитный барьер кожи, особенно у людей с повышенной чувствительностью.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий