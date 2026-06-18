S&C: У вечерней мастурбации выявили пользу для качества сна

Люди, практикующие мастурбацию перед сном, чаще отмечают более быстрое засыпание, у них лучше качество сна и более позитивное настроение после пробуждения. У них же несколько чаще бывают эротические сновидения. Таковы выводы австралийских исследователей, опубликованные в журнале Sexuality & Culture (S&C).Команда сотрудников Центрального Квинслендского университета решила рассмотреть мастурбацию шире, учитывая не только физиологию процесса, но и его эмоциональный и сенсорный опыт. В понятие учёные включили не только собственно стимуляцию гениталий, но и сексуальные фантазии, чтение и просмотр эротического контента и иные формы интимного взаимодействия со своим телом.К опросу привлекли 301 взрослого добровольца в возрасте от 18 до 72 лет. Участники сравнивали свой сон после самоудовлетворения перед сном и в ночи без подобных практик. Оказалось, что после таких вечерних ритуалов люди выше оценивали качество и длительность сна.Самое выраженное различие касается времени засыпания. Участники считали, что засыпали в среднем на девять минут быстрее в те вечера, когда практиковали самоудовлетворение перед сном.Исследователями была дана и оценка эмоционального состояния добровольцев с использованием специальной психологической шкалы, измеряющей уровень позитивных эмоций и бодрствования. Выяснилось, что мастурбация улучшала настроение практически сразу и эффект сохранялся до самого момента засыпания. Даже наутро он был заметен.Анализ отметил и слабую, но статистически значимую связь между частотой мастурбации и эротическими снами. Авторы объясняют это явление гипотезой непрерывности сновидений. Теория утверждает, что события и переживания бодрствования отчасти переходят в содержание снов, что помогает мозгу в обработке эмоционального опыта.

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