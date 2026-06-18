Профессор рассказала, кому абрикосы могут навредить

Абрикосы считаются полезным летним фруктом, однако некоторым людям стоит ограничить их употребление или вовсе отказаться от них. Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» рассказала, кому и почему нельзя есть абрикосы.Для большинства здоровых людей умеренное потребление свежих абрикосов (два-четыре плода в день) безопасно и полезно. Фрукт богат каротиноидами, витаминами C и E, клетчаткой и калием, что способствует снижению оксидативного стресса, поддерживает здоровье сердца и кишечника. Однако основные риски связаны не с мякотью, а с косточками и чрезмерным употреблением сушёных абрикосов.Кому нельзя или стоит ограничить употребление абрикосов.Людям с аллергией на косточковые или пыльцу берёзы — у них может развиться оральный аллергический синдром (зуд, отёк губ и горла). Им противопоказаны сырые абрикосы без консультации аллерголога. При подозрении на аллергию или непереносимость Светлана Каневская рекомендует не гадать, а пройти специальные тесты — ALEX (на истинную аллергию) и FOX (на пищевую непереносимость).Пациентам с хронической болезнью почек и гиперкалиемией — сушёные абрикосы содержат очень много калия. При приёме калийсберегающих препаратов или наличии почечной недостаточности это может привести к опасному повышению калия в крови.Людям с сульфит-чувствительной астмой — промышленная курага часто обрабатывается диоксидом серы, который может провоцировать бронхоспазм.Тем, кто пытается лечиться абрикосовыми косточками — это категорически противопоказано. Ядра содержат амигдалин, который при гидролизе высвобождает цианид. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов предупреждает: даже несколько сырых косточек могут привести к острому отравлению цианидом.Пациентам с синдромом раздражённого кишечника и воспалительными заболеваниями ЖКТ — избыток клетчатки и фруктовых кислот может вызвать вздутие, диарею и дискомфорт.Каневская подчеркнула, что абрикос — элемент здоровой диеты. Его потенциальная польза реализуется только в составе сбалансированного рациона и при отсутствии противопоказаний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки