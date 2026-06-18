Эксперты объяснили, как выбрать суши и роллы без вреда для здоровья
Как сообщает "МК в Волгограде", важно, чтобы суши и роллы готовились при температуре не более 16 градусов тепла, а рабочая поверхность и инвентарь регулярно дезинфицировались. Поэтому следует оценить заведение, в котором вы собираетесь заказать еду на чистоту и опрятность персонала. Дополнительно можно почитать отзывы о ресторане в Сети.
Если речь идет о доставке, то оптимальное ее время летом не должно превышать 40 минут. Кроме того, блюда обязательно должны доставляться в специальной сумке-холодильнике. При покупке в магазине следует проверить упаковку на целостность, она не должна иметь подтеков или повреждений.
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