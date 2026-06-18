Пневмония обеспечена: врач предупредила россиян об опасности кофе на работе
Кофе из автоматов в офисах может представлять риск для здоровья из-за бактерий и плесени. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По словам специалиста, основная проблема таких аппаратов – недостаточная и нерегулярная санитарная обработка. Внутри кофемашин могут скапливаться остатки кофейных масел, воды и молока, которые создают благоприятную среду для размножения микроорганизмов.
Особенно уязвимыми оказываются элементы системы подачи напитка и капучинаторы, где при высокой влажности и неподходящей температуре формируются условия для активного роста бактерий. Со временем внутри оборудования могут образовываться так называемые биопленки – устойчивые микробные сообщества, которые сложно удалить обычной чисткой.
Также во влажных зонах кофемашин возможно развитие плесени и дрожжевых грибков, способных провоцировать аллергию и нарушения работы ЖКТ.
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