Пневмония обеспечена: врач предупредила россиян об опасности кофе на работе

Врач рассказала россиянам об опасности кофе из автоматов.Кофе из автоматов в офисах может представлять риск для здоровья из-за бактерий и плесени. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.По словам специалиста, основная проблема таких аппаратов – недостаточная и нерегулярная санитарная обработка. Внутри кофемашин могут скапливаться остатки кофейных масел, воды и молока, которые создают благоприятную среду для размножения микроорганизмов.Особенно уязвимыми оказываются элементы системы подачи напитка и капучинаторы, где при высокой влажности и неподходящей температуре формируются условия для активного роста бактерий. Со временем внутри оборудования могут образовываться так называемые биопленки – устойчивые микробные сообщества, которые сложно удалить обычной чисткой.Также во влажных зонах кофемашин возможно развитие плесени и дрожжевых грибков, способных провоцировать аллергию и нарушения работы ЖКТ.

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