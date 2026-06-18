Врач назвал способ оценить продолжительность жизнь по объему бедер
По словам врача, крупное исследование, продолжавшееся десять лет, показало, что у людей с небольшим объемом бедер риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти был выше. По его словам, такие результаты были связаны не с количеством жира на бедрах, а с мышечной массой.
Хан объяснил, что мышцы помогают контролировать уровень сахара в крови, поддерживать работу сердца, укреплять кости и сохранять подвижность в пожилом возрасте. «Один из самых надежных предикторов здорового старения — не то, сколько веса вы потеряли, а то, сколько мышц сумели сохранить до старости», — резюмировал врач.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий