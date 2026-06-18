Врач назвал способ оценить продолжительность жизнь по объему бедер

Врач общей практики Амир Хан заявил, что вероятную продолжительность жизни можно оценить по объему бедер. Способ сделать это он назвал изданию Daily Mirror.По словам врача, крупное исследование, продолжавшееся десять лет, показало, что у людей с небольшим объемом бедер риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти был выше. По его словам, такие результаты были связаны не с количеством жира на бедрах, а с мышечной массой.Хан объяснил, что мышцы помогают контролировать уровень сахара в крови, поддерживать работу сердца, укреплять кости и сохранять подвижность в пожилом возрасте. «Один из самых надежных предикторов здорового старения — не то, сколько веса вы потеряли, а то, сколько мышц сумели сохранить до старости», — резюмировал врач.

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