Диетолог рассказала, кому нельзя есть вишню

Вишня, известная высоким содержанием антоцианов, полифенолов, витамина C и мелатонина, может быть не просто нежелательным, а опасным продуктом для определённых групп людей. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-эндокринолог, диетолог медицинского центра «Юниклиник» Наталия Шведова.Аллергия на пыльцу берёзы. Вишня способна вызвать перекрёстную аллергию у людей с сенсибилизацией к пыльце берёзы. До 90% таких пациентов реагируют на сырую вишню: появляются зуд и жжение губ, языка, нёба, иногда отёк. В тяжёлых случаях (около 2%) возможна анафилаксия.«При этом варёная или консервированная вишня в большинстве случаев переносится нормально, так как аллергены разрушаются при нагревании. Но если аллергия связана с особыми термостабильными белками (LTP), то реакция возможна и на термически обработанную вишню», — говорит эксперт.Хроническая болезнь почек с высоким калием. Как отметила врач, известен клинический случай, когда у пациента с почечной недостаточностью из-за ежедневного употребления концентрированного вишнёвого сока развилась опасная гиперкалиемия. Поэтому при тяжёлых стадиях болезни почек и склонности к гиперкалиемии вишнёвый сок и концентраты лучше ограничить.Синдром раздражённого кишечника (СРК). Вишня содержит сорбитол и фруктозу — классические компоненты, вызывающие вздутие, диарею и боли у людей с СРК. Поэтому в рамках низко-FODMAP диеты вишню рекомендуют ограничивать до 3–4 ягод за один приём.Изжога и рефлюкс. Кислые сорта вишни (pH около 3,2–3,5) могут усиливать симптомы у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.«Здесь всё индивидуально: если замечаете связь, лучше уменьшить порцию или выбирать более сладкие сорта», — советует Наталия Шведова.Приём варфарина. В отличие от клюквы, граната и грейпфрута, вишня практически не содержит витамина K и не влияет на действие варфарина. Её можно есть спокойно, но в больших количествах концентрат вишни теоретически может влиять на свёртываемость из-за подавления тех же ферментов, что и НПВС, поэтому при регулярном приёме антикоагулянтов лучше соблюдать умеренность, говорит диетолог.Наталия Шведова опровергла распространённый миф об опасности вишни при оксалатных камнях в почках: «вишня содержит очень мало оксалатов — менее 2 мг на порцию. Поэтому она безопасна для тех, кто страдает оксалатным нефролитиазом. Более того, вишня содержит цитрат, который, наоборот, препятствует образованию камней».

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