Мед снижает риск образования зубного налета и заболеваний десен - врач Захарова

Мед манука может помочь улучшить здоровье полости рта и снизить риск таких проблем, как заболевания десен.Зубной налет описывает липкое вещество из остатков пищи и слюны, которые смешиваются во рту. Что еще хуже, эта смесь содержит бактерии, которые могут способствовать развитию кариеса и заболеваний десен. Однако, по словам эксперта, сладкое угощение может помочь нарушить процесс, который приводит к этим проблемам со здоровьем полости рта.Мед может предложить как приятный вкус, так и улучшение здоровья полости рта, если вы употребляете его в умеренных количествах."Все виды меда содержат вещество, называемое перекисью водорода, которое оказывает «антибактериальное» действие, подавляя бактерии, связанные с образованием зубного налета и заболеванием десен. Мед манука содержит гораздо более высокие уровни этого вещества, а также другое полезное вещество, называемое метилглоксалом, или сокращенно MGO", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.MGO также обладает антибактериальным действием, в результате чего мед манука оказывает гораздо более сильное антибактериальное действие в целом по сравнению с другим медом. В исследованиях мед манука показал более сильный антибактериальный эффект против трех штаммов бактерий, вызывающих заболевания полости рта, по сравнению с обычным медом, не содержащим манука.Причина, по которой это сладкое лакомство может помочь в борьбе с зубным налетом, сводится к бактериям. Часть структуры зубного налета состоит из определенных типов бактерий, что объясняет, как мед манука может помочь благодаря своим «антибактериальным» свойствам.Всего одной-двух чайных ложек в день должно быть достаточно, чтобы добиться цели. Мед манука в значительной степени можно использовать, как и другие виды меда, например, в йогурте, пудингах, хлопьях или кашах или добавлять в холодные и горячие напитки.

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