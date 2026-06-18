Отмените старость в голове: простая привычка для активного долголетия после 70

Клинический психолог Марианна Абравитова считает: то, как человек воспринимает возраст, напрямую влияет на его самочувствие, внешний вид и активность.В беседе с Pravda.Ru психолог отметила, что старость не стоит воспринимать как "финал". Если человек заранее настраивается на угасание, организм и поведение начинают подстраиваться под этот сценарий. А если жить с ощущением, что возраст – не предел, проще сохранять энергию, интерес к жизни и ясность ума.Что помогает дольше оставаться активным:интерес к жизни и новым задачам;умственная нагрузка, которая формирует новые нейронные связи;общение, движение, участие в социальной жизни;спокойная профилактика возрастных изменений без фанатизма;здоровые привычки в питании и образе жизни;внутренний настрой и способность "собираться" в нужный момент.Психолог приводит пример Италии, где пожилые люди продолжают ходить в кафе, клубы и активно общаться. Такой образ жизни помогает жить ярче и дольше. Похожий эффект часто виден у артистов, профессоров и людей интеллектуальных профессий: их мозг постоянно работает, поэтому они дольше сохраняют мотивацию и когнитивные функции.Итог простой: одна из главных привычек для активного долголетия – не считать возраст приговором. Интерес к миру, движение, работа ума и забота о себе помогают оставаться живым, энергичным и включённым в жизнь даже после 70 лет.

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