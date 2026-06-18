Требует обследования: кардиолог Савонина связала аритмию после еды с болезнями ЖКТ

Кардиолог Ольга Савонина рассказала о болезнях, которые могут проявляться аритмией после еды.Если после еды возникает высокий пульс, это может говорить не только о проблеме с сердцем, – заявила в интервью кардиолог Савонина. Медик посоветовала обязательно обследоваться тем людям, у которых прием пищи вызывает учащенное сердцебиение.«Если учащение сердцебиения связано с приемом пищи, следует пройти обследование не только у кардиолога, но и у гастроэнтеролога», - рассказала эксперт.По словам кардиолога Ольги Савониной, возникновение после приема пищи аритмии может быть сигналом того, что имеются болезни ЖКТ. Беседуя с Москвой 24, она уточнила, какие патологии проявляются подобным образом.Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД).Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).Специалистка объяснила, что в случае ГПОД прохождение еды по пищеводу оказывает давление на одну из областей сердца, что со временем может поспособствовать формированию аритмии. Что касается ГЭРБ, у людей с этой проблемой сердце, соседствующее с нижним отделом пищевода, может пострадать от возникшего в нем воспаления.

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