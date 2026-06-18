Врач Золотухин: попадание под дождь не гарантирует простуду

Утверждение о том, что промокнуть под дождем — значит гарантированно подхватить простуду, является мифом. ОРВИ вызывают вирусы, а не холодная вода. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач Максим Золотухин. По его словам, промокший человек заболевает лишь в том случае, если иммунитет ослаблен и рядом есть болезнетворные микроорганизмы.В целом прогулка под дождем вряд ли приведет к критическим последствиям, считает специалист.«Теоретически опасна молния, опасна глубокая лужа, скрывающая открытый люк, опасно переохлаждение при длительном пребывании в холодной воде без возможности согреться», — отметил Золотухин.Он также посоветовал не разрешать детям купаться в лужах, поскольку они собирают все, что смыло дождем с асфальта: нефтепродукты, тяжелые металлы, фекальные бактерии, остатки реагентов.Как сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня. При этом, по его словам, ожидаются и солнечные дни, как, например, предстоящие выходные.

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