Врач подсказала необычный трюк для предотвращения похмелья
По словам Бербелл, чтобы не наступило похмелье, необходимо перед употреблением алкоголя съесть сыр. «Было замечено, что у крыс, которые ели сыр, позже наблюдался более низкий уровень алкоголя в крови и меньшее количество ацетальдегида — токсичного вещества, вызывающего симптомы похмелья», — пояснила она.
Кроме того, сыр не только служит защитным барьером от всасывания алкоголя, но и обладает другими полезными свойствами, добавила доктор. Так, он помогает предотвратить повреждение печени, уменьшает хроническое воспаление, а также обеспечивает организм кальцием и витаминами группы B — веществами, необходимыми для правильного функционирования мозга, нервной системы и мышц, уровень работы которых снижается после употребления спиртных напитков, добавила она.
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