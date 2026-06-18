ENDO: Потерю костной массы у женщин после 44-56 лет реально снизить

Снижение риска потери костной массы и развития остеопороза у женщин в период менопаузы на 69% способна гормональная терапия. Это доказало исследование, итоги которого представлены на ежегодной конференции ENDO 2026.Специалисты провели анализ данных 387 женщин в постменопаузе, которые в период с 2021 по 2025 год прошли тестирование минеральной плотности костной ткани. Постменопаузой называют период, наступающий после 12 месяцев полного прекращения менструаций. Тогда происходит окончательное угасание репродуктивной функции яичников, в норме происходящее в возрасте 44-56 лет.Треть участниц получала гормональную терапию, то есть, им был предписан прием препаратов, что содержат женские половые гормоны эстрогены либо их комбинацию с прогестином. При наступлении менопаузы концентрация эстрогена резко снижается, что провоцирует ускорение разрушения костной ткани и увеличивает риски переломов.Исследовательский коллектив сравнил частоту остеопении и остеопороза, при которых кости теряют часть плотности и обретают хрупкость. Эксперимент показал, что у женщин на фоне гормональной терапии вероятность снижения минеральной плотности костей в позвоночнике и бедренной кости оказался на 69% ниже.Многие женщины настроены против гормональной терапии, опасаясь потенциальных побочных эффектов. Но результаты новой работы доказывают, что подобное лечение не только облегчает симптомы менопаузы, но и обеспечивает дополнительную защиту костной ткани. Хотя требуется ещё оценка долгосрочных преимуществ и рисков, то есть, нужны дополнительные исследования.

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