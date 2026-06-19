Россиянам назвали причины запаха изо рта

Стойкий неприятный запах изо рта нередко является сигналом о проблемах со здоровьем. Об этом «Царьграду» рассказала врач?терапевт Анна Михайлова.Так, «гнилой» запах в сочетании с болью в горле, насморком, гнойными пробками на миндалинах, густой слизью по задней стенке глотки характерен для хронического тонзиллита, синусита, гайморита, затяжных бронхитов и других ЛОР?инфекций.В то же время сладкий или ацетоновый запах изо рта сигнализирует о возможных нарушениях углеводного обмена и может быть признаком декомпенсированного сахарного диабета.«Если на таком фоне есть жажда, частое мочеиспускание, похудение, слабость, это повод немедленно вызывать скорую или как минимум срочно сдать анализ крови на глюкозу и обратиться к врачу», — подчеркнула специалист.Запах «тухлой рыбы» Михайлова связала с патологией почек и тяжелой почечной недостаточностью. Он может сопровождаться отеками, повышением артериального давления, изменениями цвета и объема мочи, слабостью. А запах «тухлых яиц», сероводородный или металлический нередко указывает на заболевания ЖКТ.Особое внимание следует обратить на ситуацию, когда запах изо рта меняется внезапно, становится резко зловонным, а также сопровождаются кашлем, одышкой, человек может по непонятной причине худеет или потеет ночью.«Срочно к врачу нужно идти, если неприятный запах изо рта держится больше двух недель, несмотря на тщательную гигиену. Если он сопровождается болью в горле, температурой, отеками, сильной слабостью, резкой потерей веса, изменением цвета кожи или склер, нарушением мочеиспускания», — сказано в материале.Самое опасное в данной ситуации не сам запах, а то, что за ним скрывается, поэтому маскировать проблему жвачкой — худшая стратегия.

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