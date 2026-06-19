Полученные в детстве травмы оставляют свой след на здоровье клеток в будущем

Новое исследование связывает неблагоприятные события в детстве с изменениями митохондриальной биоэнергетики в более позднем возрасте, подчеркивая влияние стресса в раннем детстве на здоровье клеток. Исследование также показало, что различные типы стрессоров в детстве оставляют уникальные биологические следы. Результаты, опубликованные в журнале Biological Psychiatry, расширяют понимание того, как неблагоприятные события в раннем детстве могут влиять на психическое и физическое здоровье на протяжении всей жизни, что позволяет разрабатывать стратегии скрининга и вмешательства.Неблагоприятные события в раннем детстве включают в себя опыт, представляющий собой отклонения от ожидаемой среды и требующий адаптации, такие как насилие, нехватка продовольствия и физическая запущенность. По последним данным, 64% взрослых в Соединенных Штатах пережили как минимум одно неблагоприятное событие в детстве и подростковом возрасте, при этом почти каждый пятый (17,3%) сообщил о четырех и более таких событиях.«Стрессовые и травмирующие переживания влияют как на психическое, так и на физическое здоровье», — объясняет ведущий автор исследования Дженнифер А. Самнер из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «В этом исследовании мы сосредоточились на функции митохондрий как на потенциальном пути биологического закрепления стресса. Митохондрии часто считают «энергетическими станциями клетки», но они представляют собой гораздо большее и играют ключевую роль в связанных со стрессом патологиях и биологическом старении».Несмотря на растущее признание влияния психосоциального стресса на функцию митохондрий, очень мало исследований посвящено изучению влияния неблагоприятных факторов раннего развития на функцию митохондрий в живых клетках. Данное исследование является первым, в котором изучается влияние неблагоприятных факторов раннего развития на митохондриальную биоэнергетику в разнообразной выборке взрослых мужчин и женщин.Учитывая высокую распространенность неблагоприятных событий в раннем детстве и их важное влияние на психическое и физическое здоровье, исследователи изучили, как ранний опыт неблагоприятных событий может влиять на митохондрии. В выборке из 143 взрослых, переживших травму, исследователи измерили различные биоэнергетические параметры живых митохондрий с помощью митохондриального «стресс-теста». Они обнаружили, что совокупный опыт неблагоприятных событий в раннем детстве связан с митохондриальными биоэнергетическими паттернами, характеризующимися увеличением дыхательной (энергетической) способности.Исследователи различали типы травм: переживания, характеризующиеся угрозой, такие как жестокое обращение или насилие, и лишениями, такими как пренебрежение или нехватка продовольствия, по-разному ассоциировались с маркерами функции митохондрий, что предполагает, что тип неблагоприятных обстоятельств по-разному влияет на биологическое здоровье. Угроза была связана с более низкой потребностью клеток в энергии и смещением от гликолиза (процесса расщепления сахара [глюкозы] в организме для получения энергии), тогда как лишения были связаны с повышенной гликолитической активностью и менее эффективным производством энергии, что может указывать на большую дисфункцию.Изучение различных аспектов неблагоприятных событий раннего детства, таких как угроза и лишения, в связи с функцией митохондрий позволило выявить более тонкие нюансы в понимании взаимосвязи между неблагоприятными событиями в раннем детстве и функцией митохондрий.«Нас особенно удивили различные закономерности функционирования митохондрий, наблюдаемые в зависимости от пережитого в раннем детстве опыта угрозы и лишений», — комментирует соавтор исследования Шило Кливленд из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «Выяснение того, как неблагоприятные события в детстве и подростковом возрасте связаны с функцией митохондрий, может помочь в разработке целенаправленных мер вмешательства на более ранних этапах жизни для улучшения состояния здоровья до начала возрастных заболеваний».Самнер добавляет: «Результаты нашего исследования показывают, что более тонкий подход к осмыслению переживаний, связанных с неблагоприятными событиями в раннем детстве, может помочь пролить свет на различные механизмы биологического закрепления стресса».Исследователи отмечают, что в будущих исследованиях следует продолжить изучение механизмов влияния неблагоприятных событий в раннем возрасте на здоровье на протяжении всей жизни, чтобы разработать более эффективные меры вмешательства и профилактики.«Растет интерес к тому, как клеточная дисфункция влияет на психическое здоровье. Это исследование показывает, что травма в раннем детстве оставляет неизгладимый след на функции митохондрий во взрослом возрасте, указывая на важный механизм, посредством которого стресс в раннем детстве способствует развитию биологических форм психических расстройств», - заключает редактор журнала Biological Psychiatry Джон Кристал.

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