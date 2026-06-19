Жевательная резинка может усилить пользу овощей для сердечно-сосудистой системы

Впервые исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили связь между жеванием сладкой жевательной резинки после употребления овощей с высоким содержанием нитратов, таких как свекла, шпинат и капуста, и снижением артериального давления. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Clinical Pharmacology.Нитраты всасываются овощами из почвы, но для того, чтобы организм смог их использовать, им необходимо преобразоваться в нитриты под действием бактерий в полости рта. Нитриты оказывают многогранное воздействие, включая расслабление и расширение кровеносных сосудов, что облегчает кровоток и снижает кровяное давление.Поскольку польза для сердечно-сосудистой системы ограничена тем, что бактерии во рту преобразуют нитрат в нитрит, который может быть использован организмом, ученые исследуют, как можно усилить этот процесс. Малоизученная теория заключается в том, что повышение кислотности слюны может усилить эту химическую реакцию.Чтобы проверить эту теорию, исследователи изучили, увеличивает ли жевание жевательной резинки, содержащей сахар, которая имеет кислую среду и снижает pH во рту, выработку нитритов.«Влияет ли кислотность слюны во рту на превращение неактивного нитрата в более активный нитрит, и если да, то каким образом, это фундаментальный вопрос, поскольку он влияет на ряд важных физиологических функций, включая кровяное давление. Однако этот процесс изучен недостаточно», - сказал Эндрю Уэбб из Школы сердечно-сосудистой и метаболической медицины и наук Королевского колледжа Лондона. «Хотя большинство исследований показывают, что повышение кислотности подавляет превращение нитратов, это никогда не изучалось в организме в течение нескольких часов. Кстати, ранее мы обнаружили, что сочетание грейпфрутового сока со свеклой снижает кислотность слюны и препятствует превращению нитрата в нитрит в слюне. Поэтому мы хотели формально проверить, будет ли противоположное действие — повышение кислотности слюны — способствовать превращению нитрата в нитрит».Здоровые добровольцы были случайным образом распределены на две группы: одна группа жевала жевательную резинку с сахаром, а другая — без сахара в течение трех-шести часов после употребления свекольного сока. В течение всего исследования проводился анализ образцов крови и слюны, а также измерение артериального давления. Добровольцы вернулись как минимум через неделю, чтобы повторить эксперимент, жуя другую жевательную резинку.Когда добровольцы жевали жевательную резинку с сахаром, кислотность слюны повышалась (измерялась снижением pH на 1,4) по сравнению с жеванием жевательной резинки без сахара. У участников также наблюдалось на 45% большее количество нитритов во рту и на 25% большее количество нитритов в организме по сравнению с тем, когда они жевали жевательную резинку без сахара.Жевательная резинка со сладким вкусом также значительно снижала систолическое артериальное давление (когда сердце выталкивает кровь) и диастолическое артериальное давление (когда сердце расслабляется между ударами) почти на 3,5 мм рт. ст. по сравнению с жевательной резинкой без сахара.Хотя исследователи подчеркивают, что жевание сладкой жевательной резинки не является терапевтическим методом для людей, пытающихся контролировать свое кровяное давление, это открытие может иметь значение для спортсменов, уже использующих воздействие свеклы для улучшения своих спортивных результатов.«Эффект был лишь кратковременным, длился несколько часов, и длительное употребление продуктов, содержащих сахар, не рекомендуется для здоровья зубов. Тем не менее, классическая кулинарная традиция, согласно которой после закуски и основного блюда, особенно если они содержат богатые нитратами салатные листья и овощи, подается сладкий десерт — например, фрукты — может временно усилить гипотензивное действие и улучшить физическую форму», - добавил Уэбб. «Мы также предполагаем, что жевательная резинка со вкусом сахара окажет более сильное воздействие по сравнению с употреблением сладких напитков, поскольку она дольше остается во рту».«Бактерии, живущие в нашей полости рта, играют решающую роль в преобразовании нитратов из таких продуктов, как свекла, в полезные соединения, которые помогают расслабить кровеносные сосуды и снизить кровяное давление. Наши результаты показывают, что присутствие сахара может создавать более благоприятную среду для этого процесса», - добавила соавтор исследования Шарлотта Миллс из Университета Рединга. «Мы, конечно, не предлагаем людям регулярно жевать сладкую жевательную резинку. Частое потребление сахара вредно для здоровья зубов, а также негативно сказывается на кардиометаболическом здоровье при чрезмерном употреблении. Вместо этого наши результаты подтверждают концепцию о том, что мы можем улучшить переработку организмом нитратов, поступающих с пищей , и будущие исследования должны быть сосредоточены на разработке щадящих для зубов, метаболически безопасных подходов, которые позволят достичь того же эффекта».«Сейчас задача состоит в том, чтобы определить альтернативные стратегии, которые были бы одновременно эффективными и подходящими для долгосрочного применения. Поскольку пищевые нитраты уже признаны спортивной добавкой, существует потенциал для оптимизации их использования спортсменами. Если мы сможем улучшить преобразование нитратов, мы сможем повысить физиологические преимущества, которые спортсмены получают от продуктов, богатых нитратами. Мы обнаружили, что даже такая простая вещь, как тип жевательной резинки, используемой вместе со свекольным соком, может влиять на то, насколько эффективно организм преобразует нитраты, поступающие с пищей, в соединения, которые помогают снизить кровяное давление», - отметили авторы исследования.В качестве следующих шагов ученые предлагают провести более масштабное исследование с участием спортсменов, чтобы более подробно изучить взаимосвязь между употреблением сладкой жевательной резинки, артериальным давлением и спортивными результатами.

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