Названы разрушительные для мозга привычки сна
По словам Павловой, наблюдения за тысячами пациентов показали, что мозгу вредит не только недостаток сна, но и его избыток. Она отметила, что в идеале нужно спать от семи до девяти часов. «Отклонение в любую сторону давало значимое увеличение повреждений в мозге», — заявила она.
Также негативные последствия возникали у тех, кто часто спит днем. Врач подчеркнула, что постоянная потребность в дневном сне может указывать на то, что организму чего-то не хватает. Еще одним фактором риска специалист назвала бессонницу и частые пробуждения. По ее словам, они повышали риск деменции даже у людей, которые не курили, не имели диабета или проблем с давлением.
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