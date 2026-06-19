Что есть и пить в жару, чтобы восполнять минералы и не набирать вес: советы врача

Когда температура за окном приближается к опасно высоким отметкам, организм теряет не только воду, но и электролиты — минералы, которые участвуют в работе мышц, нервной системы и поддержании нормального давления. И обычная еда просто не лезет, что называется, в рот.Многие пытаются восполнить потери соками, сладкой газировкой или спортивными напитками, но в результате получают лишние калории и скачки сахара в крови. На самом деле сохранить баланс гораздо проще. Нутрициолог Элина Королева рассказала, как это сделать — и дала простые советы по питанию в разгар знойного лета.Пейте воду, но не забывайте про электролитыВо время сильной жары с потом организм теряет натрий, калий и магний. Если пить только воду литрами, иногда можно даже усугубить дефицит минералов. Для большинства людей достаточно обычной воды в течение дня и продуктов, богатых электролитами.«Если вы много потеете или активно тренируетесь, можно добавить минеральную воду без сахара. Также подойдет домашний напиток: вода, ломтик лимона и щепотка соли. А вот сладкие спортивные напитки часто содержат столько же сахара, сколько обычная газировка», — предупреждает эксперт.Ешьте больше овощей и фруктов с высоким содержанием водыОгурцы, помидоры, кабачки, арбуз, дыня, клубника и персики на 85-95% состоят из воды. Они помогают восполнять жидкость и одновременно содержат калий, витамин С и другие полезные вещества — вот на них и нужно налегать. Кроме того, такие продукты имеют низкую калорийность и хорошо насыщают. Например, в 100 граммах арбуза всего около 30 калорий, а в огурцах и того меньше — это еще и прекрасный способ улучшить фигуру!Не забывайте про калийИменно калий помогает поддерживать водный баланс и нормальную работу сердца — его особенно важно восполнять в жаркую погоду.«Хорошими источниками калия считаются абрикосы, персики, нектарины, бананы, картофель, фасоль, чечевица и листовая зелень. При этом вовсе не обязательно налегать на бананы: многие овощи и бобовые содержат не меньше калия, а калорий в них зачастую меньше», — подчеркивает врач.Добавьте продукты с магниемЖара, стресс и физическая нагрузка увеличивают потребность организма в магнии. Этот минерал участвует в работе нервной системы и мышц, а его недостаток может проявляться усталостью, судорогами и раздражительностью. Получить магний можно из тыквенных семечек, миндаля, кешью, фасоли, нута и листовых овощей. Орехи очень полезны, но важно помнить о размере порций: горсти в день обычно вполне достаточно, иначе вы рискуете получить профицит калорий, а это совсем лишнее для талии.Делайте ставку на легкий белокВ жару организму сложнее переваривать тяжелую жирную пищу. Поэтому лучше выбирать продукты, которые хорошо насыщают, но не создают ощущения тяжести. Подойдут рыба, морепродукты, яйца, куриная грудка, нежирный творог, греческий йогурт и бобовые. Белок помогает дольше сохранять сытость и уменьшает риск постоянных перекусов, которые часто становятся причиной набора веса летом.

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