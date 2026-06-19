Названы способы заподозрить серьезные заболевания по состоянию глаз
По словам Банги, при осмотре у офтальмолога можно заподозрить сахарный диабет и высокое артериальное давление. Она уточнила, что у пациентов с этими заболеваниями часто находят повреждения сосудов.
Врач добавила, что многие не обращают внимания на изменение зрения, постоянную сухость или усталость глаз. Тем временем, по ее словам, все это может быть признаками начала серьезных заболеваний: рассеянного склероза, опухоли головного мозга, заболевания зрительного нерва и инсульта.
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