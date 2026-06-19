Диетолог Гинзбург: болгарский перец улучшает защиту пожилых людей от гипертонии

Диетолог Михаил Гинзбург: употребление болгарского перца в пожилом возрасте полезно для профилактики болезней сосудов и сердца.Диетолог Гинзбург назвал в интервью болгарский перец одним из лучших овощей в рационе пожилых людей. Медик констатировал, что в состав перца входят каротиноиды, обладающие эффектом антиоксидантов, а также другие вещества, укрепляющие здоровье (в частности, здоровье сердечно-сосудистой системы). Специалист уточнил, что болгарский перец является источником калия и магния – микроэлементов, которые улучшают защиту организма от развития сердечно-сосудистых заболеваний.Михаил Гинзбург добавил, что употребление этого продукты эффективно помогает в борьбе с возрастными недугами – например, гипертонией.«Болгарский перец хорошо подходит для профилактики так называемых возрастных заболеваний. Это атеросклероз, подагра, гипертоническая болезнь», - перечислил эксперт, беседуя с «Москвой 24».Диетолог Гинзбург добавил, что благодаря компонентам овоща его потребление также улучшает защиту от гипергликемии и сахарного диабета. Присутствующие в перце волокна препятствуют всасыванию в кровь сахара, а каротиноиды нейтрализуют вредное действие высокой концентрации глюкозы.

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