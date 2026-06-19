EC: Сыр способен частично снизить повреждение печени при употреблении алкоголя
Специалист напоминает, что безопасных доз алкоголя не существует. Но снизить его вред для организма можно, если перед употреблением спиртных напитков съесть немного сыра. Она рассказала о данных ряда исследований на животных, показавших: у крыс, которым давали сыр перед алкоголем, концентрация этанола и ацетальдегида в крови была меньше. А именно ацетальдегид считают одним из базовых токсичных продуктов распада алкоголя, он же – главный провокатор похмелья.
Врач отмечает, что сыр частично замедляет всасывание алкоголя в желудочно-кишечном тракте, создаёт своеобразный защитный барьер. Он содержит кальций и витамины группы B, которые нужны для оптимальной работы нервной системы, головного мозга и мышц.
Бербелл добавила, что отдельные исследования говорят о роли сыра в уменьшении воспалительных процессов и снижении рисков повреждения печени, но данные эффекты нуждаются в дальнейшем изучении.
Специалист акцентирует: ни один продукт не может полностью нивелировать последствия злоупотребления алкоголем.
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