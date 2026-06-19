EC: Сыр способен частично снизить повреждение печени при употреблении алкоголя

Сыр действует как замедлитель всасывания алкоголя в желудочно-кишечном тракте, снижая токсичность для печени продуктов распада этанола. Об этом рассказала врач скорой помощи и семейный доктор Сара Марин Бербелл из университетской больницы Virgen de la Arrixaca в Мурсии в материале для издания El Confidencial (EC).Специалист напоминает, что безопасных доз алкоголя не существует. Но снизить его вред для организма можно, если перед употреблением спиртных напитков съесть немного сыра. Она рассказала о данных ряда исследований на животных, показавших: у крыс, которым давали сыр перед алкоголем, концентрация этанола и ацетальдегида в крови была меньше. А именно ацетальдегид считают одним из базовых токсичных продуктов распада алкоголя, он же – главный провокатор похмелья.Врач отмечает, что сыр частично замедляет всасывание алкоголя в желудочно-кишечном тракте, создаёт своеобразный защитный барьер. Он содержит кальций и витамины группы B, которые нужны для оптимальной работы нервной системы, головного мозга и мышц.Бербелл добавила, что отдельные исследования говорят о роли сыра в уменьшении воспалительных процессов и снижении рисков повреждения печени, но данные эффекты нуждаются в дальнейшем изучении.Специалист акцентирует: ни один продукт не может полностью нивелировать последствия злоупотребления алкоголем.

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