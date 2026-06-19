«Таблеточная мафия»: Как правильно получать омега-3 без переплат производителям

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 благотворно влияют на работу разных систем организма, однако добрать их можно при помощи грамотного рациона, а не синтетических добавок, бесконтрольный прием которых может привести к опасной передозировке, сообщила НСН врач-диетолог Марият Мухина.Ученые назвали добавки с омега-3 самыми бесполезными: они не улучшают ни память, ни работу мозга. В статье исследователей, опубликованной в CNN Health, говорится, что для большинства здоровых людей эффект от их приема оказался значительно слабее, чем было принято считать. А положительное воздействие ученые связали с правильным образом жизни и качественным рационом, в котором регулярно присутствует рыба. Мухина отмечает, что говорить о полной бесполезности добавок с омега-3 некорректно, однако эти кислоты действительно лучше получать из пищи.«У нас есть "таблеточная мафия", которая на всем зарабатывает огромные деньги. Действительно есть такой момент, что эффект не соответствует цене. В последнее время все подорожало и стоит каких-то безумных денег. Тут еще дозозависимый результат, неслучайно качественная омега-3 имеет большие капсулы, длинные, там практически половина чайной ложки. Но мы никогда и не назначаем искусственные Омега-3, а также даже витамин D, A или Е, потому что есть печень трески. Одна чайная ложка — это суточная норма всех этих витаминов. И по соотношению цена-качество оптимально, и это же уже продукт питания: и семью накормили, и не надо никаких искусственных витаминов покупать. Самое главное — не выливать сок из банки. Мы всегда учим пациентов ее в паштет превращать, намазывать на хлеб или салат делать. И так же детям ее давать. И два-три раза в неделю есть жирную рыбу. Не надо нам этих всех норвежцев, американцев — производителей рыбьего жира и так далее. У нас есть наша селедка, наша печень трески по-мурмански!» — посоветовала диетолог.Она добавила, что увлечение добавками может привести к обратному эффекту, а передозировка вещества может быть не менее опасна, чем его дефицит.«Сейчас наблюдается "синдром зожника". Любые витамины и другие нутриенты должны поступать продуманно, в том числе и добавки. А у нас пошла передозировка всех этих препаратов, особенно после ковида, когда народ испугался и стал принимать без контроля за кровью. А ведь есть такие осложнения, как кальциноз аорты, кальциноз сосудов. Раньше мы говорили, что лучше перебдеть, чем недобдеть. А сейчас уже получается наоборот. Залечивают так, что идут осложнения по передозировке, а она даже более опасна. Если уж человек добавки пьет, рекомендуют их все-таки курсами принимать. Если вы на лечении, а даже снижать вес — это уже лечение, вы можете весь период принимать. А если просто для профилактики, то нужно делать перерывы, чтобы не было передозировок», — объяснила Мухина.Собеседница НСН подчеркнула, что омега-3 крайне важна для обеспечения нормальной работы разных систем организма.«Я иглорефлексотерапевт, и у нас признак хорошего состояния коагуляции крови и организма в целом — это, как говорят китайцы, "капля бешеной крови", которая выходит сразу после прокола. И у многих людей она просто не выходит из ранки, такая густая кровь. И когда капля крови выходит хорошо, я всегда спрашиваю: "А какие вы пьете добавки?" И все мне говорят, что принимают именно омега-3. То есть омега-3 реально улучшает реологию крови, обладает антикоагулянтным эффектом, то есть предотвращает тромбы и позитивно влияет на сосудистую систему. На практике я вижу, что эти добавки работают. Также омега-3 предупреждает и старческое слабоумие, и Альцгеймера, так как она находится в основе выработки нейромедиаторов. Эти кислоты стабилизируют кардиомиоциты, то есть клетки сердца. Омега-3 — это по сути рыбий жир. Раньше у нас всегда детям давали рыбий жир. Нам с сестрой мама давала его с садика до пятого класса. И были крепкие зубы и кости и так далее. Просто сейчас людям удобнее, чем рыбий жир покупать, что-то наливать, раз — глотнул эту капсулу — и счастлив. Но лучше всего все эти биологически активные вещества получать из питания», — резюмировала эксперт.

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