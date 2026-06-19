Специалисты ПНИПУ озвучили причины и особенности панических атак

Сотрудники Пермского Политеха прояснили, почему во время приступа выделяется не только адреналин, но и дофамин, как именно случаются панические атаки, почему их симптоматика схожа с инсультом, и отчего женщины страдают намного чаще мужчин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.Панической атакой называют внезапный приступ интенсивного страха, сопровождающийся учащенным сердцебиением, одышкой, дрожью и иными выраженными физическими симптомами.Ключевую роль в активации реакции страха играет, по словам специалистов, миндалевидное тело мозга. Оно в режиме нон-стоп анализирует сигналы от органов чувств и даёт им оценку с точки зрения безопасности. При возникновении угрозы организм переключается в режим «бей или беги».При этом происходит выброс не только адреналина и других гормонов стресса, но и дофамина. Традиционно его воспринимают как гормон удовольствия и положительных эмоций, однако при приступе он должен помогать мозгу быстрее запоминать опасную ситуацию, чтобы избегать ее в будущем.Симптомы панической атаки порой путают с серьезными заболеваниями. Частый пульс, нехватка воздуха, головокружение и слабость характерны и для инфаркта, инсульта, ряда эндокринных заболеваний. Поэтому при первом же приступе стоит пройти обследование.Обычно паническая атака длится не более 30 минут. Если она значительно затягивается, это может быть симптом иных отклонений, требуется консультация врача.Исследователи назвали и неожиданные триггеры ночных приступов. В частности, приступ может вызвать остановка дыхания во сне, изжога или сбои сердечного ритма. Но главным источником остаётся повышенная тревожность, приводящая к акцентированию и преувеличению страхов.

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