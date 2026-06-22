Названа лучшая поза для сна в жару

Врач, консультант по сну Элли Хэр назвала лучшую позу для ночного отдыха в жару.По словам врача, для жары лучше всего подходит сон в позе морской звезды, так как он улучшает циркуляцию воздуха и помогает остудить кожу. Она подчеркнула, что это имеет принципиальное значение, так как перегрев сокращает фазу глубокого сна, во время которого происходит восстановление.Вторым подходящим для жаркой погоды вариантом врач назвала позу на боку. Она объяснила, что в этом положении тепло выделяется через спину и помогает телу охладиться.«Обязательно пейте достаточно воды в течение дня, чтобы помочь организму эффективнее справляться с избыточным теплом ночью и лучше спать», — добавила эксперт.

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