Circulation: Озвучен фактор риска гипертонии, который закладывается в детстве

Американский научный коллектив выяснил, что регулярное потребление сладких напитков и фруктовых соков с детства и во взрослом возрасте повышает риски гипертонии. Особенно чётко прослеживается такая связь при частом и объёмном употреблении газировки. Результаты исследования учёные озвучили в журнале Circulation.В анализе были использованы данные свыше 25 тысяч молодых людей из США, наблюдение за ними велось 25 лет. Испытуемые должны были регулярно сообщать, насколько часто пьют газировку, лимонад, сладкий чай, спортивные напитки и фруктовые соки, а также сообщали о других особенностях рациона, физической активности и иных привычках.Выяснилось, что у людей, которые выпивали две или более порции сладких напитков в день (720 мл и больше), риски гипертонии в будущем были на 52% выше, чем у тех, кто потреблял их реже трех раз в неделю. Одна ежедневная порция газировки давала повышение риска на 23%, а спортивных напитков — на 36%.Связь сохранялась и для фруктовых соков. У тех, кто выпивал не меньше полутора порций сока в день, вероятность гипертонии оказалась на 35% выше в сравнении с добровольцами, пившими меньше одной порции в неделю.Учёные добавляют: при замене одной ежедневной порции сладкого напитка цельными фруктами можно снижать риски гипертонии на 22%. Употребление вместо них воды или молока давало снижение риска примерно на 13%.

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