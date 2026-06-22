Какие главные анализы необходимы для людей старше 35 лет

После 35 лет организму требуется постоянный контроль состояния здоровья. Необходима регулярная оценка не только уровня сахара и холестерина в крови, но и работы щитовидной железы, печени, почек и уровня витаминов D3 и B12. Об этом изданию The Times of India напомнила индийский специалист в области клинической геномики Шелли Махаджан.По словам эксперта, уже после 35 лет организму становится сложнее компенсировать следствия стресса, недосыпа, гиподинамии и некачественного питания. Внешне это не сразу проявляется, но уже начинают накапливаться отклонения, которые еще можно вовремя распознать и откорректировать.Основным доктор назвала анализ на уровень сахара в крови, чтобы на ранней стадии распознать преддиабет или ранние сбои углеводного обмена.Вторым важным блоком являются маркеры оценки сердечно-сосудистых рисков: это замеры артериального давления и уровня холестерина, т.к. после 35 лет постепенно нарастает опасность инфаркта и инсульта. Также необходимы анализы, отражающие состояние печени и почек.Врач настоятельно рекомендует проверку функции щитовидной железы. Проблемы с этим важным органом часто воспринимаются как обычная усталость, стресс или утрата энергии, но со временем они могут очень серьезно отразиться на здоровье.Обязательным Махаджан считает и выявление уровня витаминов D3 и B12. Их дефицит может заметно ухудшить самочувствие, усиливать проявления слабости, снижая работоспособность и качество жизни.

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