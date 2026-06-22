Назван способ заставить кишечник работать по часам
По словам Хазан, кишечник работает по режиму, который напоминает циркадные ритмы сна. Если он сбился, то могут возникать запоры, появляться дискомфорт и другие симптомы. При этом врач отметил, что приучить кишечник работать по расписанию можно, если изменить утренние привычки.
Для этого Хазан посоветовала есть на завтрак больше клетчатки и пить кофе. Она объяснила, что клетчатка увеличивает объем стула, а кофе дает биохимический сигнал кишечнику проснуться. Кахана добавил, что для профилактики запора с утра полезно выпить стакан воды. Самым эффективным способом заставить кишечник работать он назвал физические упражнения.
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