Эксперт назвала пять лекарств, которые превращаются в яд при нагревании

Какие лекарства должны быть в дорожной аптечке и при какой температуре их можно хранить, рассказала терапевт Елена Павлова."Законодательно утвержденная автомобильная аптечка - по сути, это аптечка спасателя. Главный акцент в ней - на перевязочные средства, жгуты, ножницы, перчатки и маску для сердечно-легочной реанимации", - напомнила она kp.ru.Дополнительно в аптечке может находиться ацетилсалициловая кислота, которую нужно разжевать при появлении давящих болей за грудиной для предотвращения образования тромба.Также в дороге не помешают антигистаминные препараты (они важны при укусах насекомых) и регидрон, который нужен для восстановления водного баланса при перегреве или внезапной диарее. Плюс - нитроглицерин, ибупрофен.При этом стоит помнить о правилах хранения аспирина."При температуре выше +25 градусов и влажности этот препарат разлагается на уксусную и салициловую кислоту. У таблеток появляется резкий запах уксуса, они могут крошиться, на поверхности появляется порошкообразный налет", - предупреждает врач.По ее словам, нельзя принимать аспирин, если при вскрытии пачки с лекарством появляется запах уксуса. Ведь в этом случае он не только не разжижает кровь, но и может вызвать сильный химический ожог слизистой рта и пищевода и спровоцировать аспириновую бронхиальную астму.Ибупрофен также становится токсичным в случае перегрева. Антигистаминные лекарства и нитроглицерин при повышении предельно допустимой температуры перестают быть эффективными. А вот с порошком регидрон критических изменений не произойдет.

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