Эксперт назвала пять лекарств, которые превращаются в яд при нагревании
"Законодательно утвержденная автомобильная аптечка - по сути, это аптечка спасателя. Главный акцент в ней - на перевязочные средства, жгуты, ножницы, перчатки и маску для сердечно-легочной реанимации", - напомнила она kp.ru.
Дополнительно в аптечке может находиться ацетилсалициловая кислота, которую нужно разжевать при появлении давящих болей за грудиной для предотвращения образования тромба.
Также в дороге не помешают антигистаминные препараты (они важны при укусах насекомых) и регидрон, который нужен для восстановления водного баланса при перегреве или внезапной диарее. Плюс - нитроглицерин, ибупрофен.
При этом стоит помнить о правилах хранения аспирина.
"При температуре выше +25 градусов и влажности этот препарат разлагается на уксусную и салициловую кислоту. У таблеток появляется резкий запах уксуса, они могут крошиться, на поверхности появляется порошкообразный налет", - предупреждает врач.
По ее словам, нельзя принимать аспирин, если при вскрытии пачки с лекарством появляется запах уксуса. Ведь в этом случае он не только не разжижает кровь, но и может вызвать сильный химический ожог слизистой рта и пищевода и спровоцировать аспириновую бронхиальную астму.
Ибупрофен также становится токсичным в случае перегрева. Антигистаминные лекарства и нитроглицерин при повышении предельно допустимой температуры перестают быть эффективными. А вот с порошком регидрон критических изменений не произойдет.
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