Врач Михалева: здоровье мозга укрепляют рыба, орехи, яйца и цельные злаки

Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала о продуктах, защищающих мозг от возрастных дегенеративных заболеваний.Врач Михалева сообщила в интервью, что Чикагским университетом была разработана диета, помогающая укреплять здоровье мозга.«Данная диета показала высокую эффективность в профилактике нейродегенеративных заболеваний. Ее главными продуктами являются рыба, орехи и семена, яйца, ягоды и цельные злаки», - поделилась медик с «Известиями».Рыба. По словам специалиста, здоровое функционирование мозга тесно связано с потреблением ненасыщенных омега-3 жирных кислот. Их лучшим источником является жирная морская рыба, включая доступную сельдь, скумбрию, сайру.Орехи. Вместе с разными семенами они также обеспечивают организм омега-3 жирами. Кроме того, содержат белок, цинк, магний, в которых нуждается головной мозг.Яйца. С ними организм получает белок, витамины А и Д, важные вещества лецитин и холин, поддерживающие целостность мозговых клеток и синтез нейромедиаторов, от которых зависит устойчивость психики.Ягоды. Михалева отметила, что в ягодах содержатся биофлавоноиды – мощные антиоксиданты, защищающие мозговые клетки от «поломок». Их употребление препятствует возникновению деменции.Цельные злаки. Этот продукт является источником витаминов В, важнейших для поддержания неврологического здоровья. Витамины данной группы необходимы для взаимодействия между нейронными клетками.

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