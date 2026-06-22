Врач Мясников о снижении холестерина: миндаль способен заменить статины

Врач Александр Мясников: орехи являются мощным натуральным средством для снижения высокого холестерина.Известный российский медик прокомментировал использование капельниц и продуктов в борьбе с повышенным холестерином.Повышение уровня холестерина является одной из типичных возрастных проблем со здоровьем. Многим известно, что она способствует развитию атеросклероза и болезней сердца вплоть до развития инфаркта. Говоря о том, что помогает снижать содержание холестерина в крови, доктор Мясников предупредил россиян: для этого не нужно использовать капельницы.«Ложитесь ли вы под капельницу с целью очистить сосуды, или подлечить гипертонию, или укрепить сосуды головного мозга – это абсолютно порочная тактика, не приносящая никакой пользы, но зато повышающая риск заражения больничными инфекциями», - объяснил врач.Чеснок. По мнению Александра Мясникова, пряный овощ, насыщенный активными ингредиентами может помогать снижать холестерин. Хотя, добавил он, данная способность чеснока не является безусловно доказанной. Исследовательских данных, которые бы подтверждали снижающий холестерин эффект чеснока, еще довольно мало.Орехи. По словам доктора Мясникова, это один из лучших продуктов для поддержания сосудистого здоровья. Сам он считает орехи «мощным средством» для повышения уровня «хорошего» холестерина, который действует как чистильщик артерий, соединяясь с «плохим» холестерином и покидая затем организм естественным путем. В частности, такой орех как миндаль способен заменить собой статины.«?0 граммов миндаля (не знаю, сколько грецких орехов) замещают 10 миллиграммов статинов», – заявил врач.В то же время, подчеркнул Мясников, людям, принимающим статины по назначению врача, не следует самостоятельно заменять препараты орехами – отменять эти лекарства нельзя без предварительной консультации со специалистом.Красный клевер. Мясников назвал данное средство полезным:«Это и фитоэстрогены, и возможный стимулятор выработки «хорошего» холестерина, так что вполне допустимо».Другие способы. Для снижения повышенного холестерина специалист настоятельно рекомендует соблюдать базовые принципы здорового образа жизни – быть физически активным и подвижным человеком, отказаться от курения, всего жареного и соленого, проверять уровень сахара в крови.

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