Эксперт рассказал, как заниматься йогой без вреда для здоровья

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал в беседе с «Чемпионатом», как заниматься йогой без вреда для здоровья. Самое важное — не сравнивать себя с другими. Йога не должна быть соревнованием на гибкость или выносливость.«Если поза вызывает боль, головокружение, онемение или сильный дискомфорт, её нужно упростить или пропустить. Лучше всего йога работает тогда, когда она подобрана под состояние человека: с учётом возраста, уровня подготовки, диагнозов и целей. В этом случае она действительно может стать полезной привычкой — не только для тела, но и для головы», — сказал эксперт.Йога хороша как мягкая и разумная практика, но при серьёзных заболеваниях и сомнениях в самочувствии её лучше обсуждать с врачом.

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