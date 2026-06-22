Опасность под ногами: почему прогулки босиком могут стоить жизни
Для заражения не требуется глубокая рана; достаточно микротрещины на пятке или укуса насекомого. Лептоспира быстро проникает в кровоток, разрушая стенки капилляров и вызывая тяжелую интоксикацию.
Симптомы включают высокую температуру (выше 40 градусов), парализующую боль в икроножных мышцах и органную недостаточность, которая может привести к отказу печени и почек, желтухе и внутренним кровотечениям. Без экстренной медицинской помощи и гемодиализа исход может быть летальным.
Врач настоятельно рекомендует избегать прогулок босиком по траве в общественных местах, чтобы минимизировать риск заражения
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