Опасность под ногами: почему прогулки босиком могут стоить жизни

Привычка гулять босиком по влажной траве может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая инфекционные заболевания и даже смерть. Врач Елена Гнездова предупреждает, что газоны часто орошаются мочой грызунов, ежей и бродячих собак, с выделениями которых в траву попадают лептоспиры — бактерии, вызывающие смертельно опасные инфекции.Для заражения не требуется глубокая рана; достаточно микротрещины на пятке или укуса насекомого. Лептоспира быстро проникает в кровоток, разрушая стенки капилляров и вызывая тяжелую интоксикацию.Симптомы включают высокую температуру (выше 40 градусов), парализующую боль в икроножных мышцах и органную недостаточность, которая может привести к отказу печени и почек, желтухе и внутренним кровотечениям. Без экстренной медицинской помощи и гемодиализа исход может быть летальным.Врач настоятельно рекомендует избегать прогулок босиком по траве в общественных местах, чтобы минимизировать риск заражения

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