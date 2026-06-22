Людям с большим весом дали советы по выбору матраса и обустройству спального места

Люди с большим весом часто испытывают трудности с засыпанием, считают эксперты бренда товаров для сна ORMATEK Олеся Солодкова и Марина Власова. Советы по выбору матраса и обустройству спального места они дали в беседе с «Лентой.ру».По словам специалистов, одна из главных ошибок при выборе матраса — покупка слишком мягкой модели. Под большим весом такие изделия могут сильно проседать, из-за чего позвоночник оказывается в неправильном положении. При этом чрезмерно жесткие варианты также подходят не всем. Особенно часто на них жалуются те, кто привык спать на боку.«Оптимальный вариант для людей с большим весом — сочетание нескольких слоев наполнителей: например, кокосовая койра для жесткости и устойчивости, латекс или анатомическая пена для упругости и адаптивности», — отметила Солодкова. Также специалист рекомендовала учитывать допустимую нагрузку изделия: она должна превышать фактический вес пользователя на 10–15 процентов.Отдельное внимание эксперты посоветовали уделить борьбе с ночной потливостью. Для этого лучше выбирать модели с воздухопроницаемыми материалами, которые хорошо отводят влагу. Если менять матрас не планируется, улучшить условия отдыха помогут наматрасник или топпер с влагоотводящими свойствами, а также постельное белье из хлопка или льна.Власова добавила, что важную роль играет правильный выбор подушки. Она должна поддерживать голову и шею в естественном положении, не допуская наклона подбородка к груди или запрокидывания головы назад. Эксперты также отметили, что супругам с большой разницей в весе стоит обратить внимание на матрасы с независимыми пружинными блоками, которые равномернее распределяют нагрузку и повышают комфорт во время сна.

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