Звон в ушах служит предупреждением о серьёзных проблемах для здоровья

Команда сотрудников Пенсильванского государственного университета провела новое исследование, позволившее объяснить, почему частый звон и иные посторонние звуки в ушах (тиннитус) становятся одним из первых маркеров будущей потери слуха. О деталях научной работы рассказал портал Penn State Health.В Соединённых Штатах, как сообщают государственные Центры по контролю и профилактике заболеваний, у около 13% взрослого населения страны имеются трудности со слухом. А в возрастной группе после 65 лет слух ослаблен уже у 27%. Тиннитус официально диагностировапн у 10% взрослых.Развивается это нарушение слуха вследствие повреждения волосковых клеток улитки внутреннего уха. Они осуществляют перевод звуковых волн в нервные сигналы. Когда клетки постепенно выходят из строя, мозгу приходится компенсировать образовавшийся дефицит звуковой информации такими фантомными звуками.Аудиологи акцентируют: риск повреждения слуха возникает при звуковых «атаках» выше 85 децибел, а такие уровни часто возникают на концертах, стройках, при использовании газонокосилок и ряда других инструментов. Самым опасным учёные считают сочетание звука инструмента с громкой музыкой в наушниках.Полное избавление от тиннитуса пока невозможно, медицина может лишь смягчить его последствия через особый вид лечения, сочетающей консультирование и звуковую терапию.

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