Травматолог рассказала, чем опасен сапборд

Несмотря на кажущуюся безопасность, этот вид активности часто приводит к серьёзным последствиям. Врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семёнова в беседе с Life.ru рассказала, какие травмы можно получить во время катания на сапборде.Чаще всего травмы случаются из-за переоценки своих возможностей, отсутствия разминки и несоблюдения техники безопасности. Новички при неудачном падении рискуют получить растяжение связок голеностопа или перелом лодыжек. Также страдает коленный сустав — от болевого синдрома до разрывов связок и повреждения менисков.Неправильная техника гребли чревата болью в плече и воспалением сухожилий, особенно у людей с уже имеющимися проблемами плечевого сустава. При скруглении и скручивании спины во время гребли возрастает нагрузка на межпозвоночные диски, что может привести к болям в пояснице, мышечному спазму или обострению грыж.Особую опасность представляют прыжки в воду в незнакомых местах. При прыжке головой вниз существует риск «перелома ныряльщика» — тяжёлой травмы шейного отдела позвоночника с крайне серьёзными последствиями.Дети и молодые люди часто устраивают на сапах «бои»: сталкивают друг друга, наезжают досками или толкаются вёслами. Как отметила врач, при неудачном падении можно удариться грудной клеткой о край доски и получить перелом рёбер, который иногда сопровождается гемо- или пневмотораксом.Чтобы снизить риски, специалист советует использовать спасательный жилет, делать разминку перед катанием, не прыгать в незнакомых местах, избегать опасных игр на воде и трезво оценивать свои возможности, а также погодные условия.

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