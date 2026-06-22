Избыточная нагрузка по уходу за близкими названа фактором ускорения старения мозга
Группа исследователей осуществила анализ данных 5500 участников солидного британского проекта по изучению старения. Было проведено сравнение жизненно важных параметров людей, взваливших на себя заботу по уходу за родственниками, с показателями тех, у кого не было подобных обязанностей. Наблюдение было многолетним.
Анализ позволил сделать вывод, что самое заметное понижение ментальных функций происходит у людей, что тратят на уход 50 с лишним часов в неделю. Из них максимально страдали те испытуемые, которые были вынуждены жить вместе с опекаемыми. У них отмечено добавочное снижение маркеров работы мозга, сравнимое с третью стандартных возрастных ухудшений за год.
Зато умеренная помощь, по 5?9 часов в неделю, напротив, помогала замедлять снижения когнитивных способностей. Особенно, у тех, кто помогал родным вне своего дома.
Авторы работы резюмируют: посильная поддержка близких даёт позитивный психологический эффект, что, в свою очередь, служит сохранению умственной активности. Но когда уход становится чрезмерной нагрузкой, он провоцирует хронический стресс и негативно отражается на разных функциях организма, в том числе, мыслительных.
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