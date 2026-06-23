«Боли и кромешный ад»: врач рассказала, кому запрещено есть яйца

Диетолог рассказала россиянам, кому нельзя есть яйца и почему.Исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание", диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с "Радио 1" рассказала об опасности популярного завтрака.По ее словам, яйца действительно являются ценным источником белка, полезных жиров и витаминов, однако бездумно увеличивать их количество в рационе не стоит.– Если мы говорим про правила лечебного питания, утвержденного в Российской Федерации, то норма потребления яйца в день – половинка. Это означает, что можно съедать целое яйцо через день. А если мы говорим о людях, которые не попадают в больницу, то норма немного выше, – пояснила эксперт.Диетолог отметила, что яйца содержат не только холестерин, но и множество полезных веществ, включая лецитин и витамины A, D и E. Тем не менее для некоторых людей такой завтрак может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.По словам врача, яичный желток обладает сильным желчегонным эффектом. Людям с заболеваниями желчного пузыря или после его удаления употребление двух-трех яиц может спровоцировать сильные боли и ухудшение самочувствия.– Для них это будет кромешный ад, – подчеркнула гастроэнтеролог.Эксперт считает, что гораздо полезнее сочетать яйца с овощами, цельнозерновым хлебом и другими продуктами, формируя полноценный и разнообразный завтрак.

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