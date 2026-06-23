Стоматолог назвал железные причины удалить зуб мудрости

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург Ли Коджанис назвал железные причины удалить зуб мудрости. Их врач перечислил в беседе с Yahoo.По словам Коджанис, на то, что зубы мудрости необходимо удалять, указывают следующие факторы: их неправильное положение, признаки кариеса, воспаление десен или инфекция в области зуба, кисты или опухоли, а также повреждения соседних зубов.При этом стоматолог отметил, что даже зубы без этих симптомов могут нуждаться в удалении, если их положение увеличивает вероятность возникновения проблем в будущем. «Но если зубы мудрости полностью прорезались, если расположены правильно, доступны для чистки и если пациент соблюдает тщательную гигиену полости рта, я обычно предпочитаю оставлять их на месте и внимательно следить за ними», — отметил врач.В то же время Коджанис подчеркнул, что зубы мудрости часто оказываются одними из первых зубов, с которыми возникают проблемы, поскольку из-за их расположения в задней части рта их бывает трудно эффективно чистить щеткой и зубной нитью. Тем, кто сохраняет свои зубы мудрости, необходимы регулярный контроль стоматолога и тщательная гигиена полости рта, заключил врач.

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