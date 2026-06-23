Какой вред здоровью наносит привычка сдерживать эмоции? Мнение психолога

Подавление эмоций и привычка «не обижаться могут нанести серьезный ущерб здоровью — вплоть до развития сердечно?сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт. Об этом в интервью изданию «Абзац медиа предупредил психолог Андрей Зберовский.Специалист пояснил, что организму необходимо реализовывать врожденные эмоциональные реакции. Если человек испытывает неприятные ощущения — боль, унижение или дискомфорт, — естественная реакция на них физиологически важна.Постоянное сдерживание эмоций запускает в организме цепочку негативных изменений: вместо адреналина (гормона быстрого действия) начинает активно вырабатываться кортизол; накопление кортизола со временем провоцирует компенсаторные реакции — например, склонность «заедать стресс; длительное подавление эмоций ведет к хроническому напряжению.По словам Зберовского, систематическое терпение, отказ от выражения чувств и нежелание дистанцироваться от токсичного окружения постепенно разрушают организм. Это может привести к повышению артериального давления, инфарктам и инсультам, неврозам и психозам, паническим атакам, депрессивным состояниям.Психолог подчеркнул, что полностью избежать неприятных ситуаций невозможно — время от времени каждому приходится мириться с некомфортными словами или действиями окружающих. Однако критически важно найти баланс: определить для себя допустимый уровень терпения, который не будет разрушать психику и здоровье.Эксперт отметил, что эта норма индивидуальна. Для одного человека предел может составлять 10% терпимости к неприятным ситуациям, а для другого — 20, 30 или даже 50%.Но если человек постоянно превышает свою личную норму и большую часть жизни проводит в режиме подавления эмоций, это неизбежно сказывается на самочувствии — и психологическом, и физическом.В качестве одного из эффективных способов снятия стресса и освобождения от накопившихся эмоций психолог выделил активные виды спорта. Физическая нагрузка с интенсивным выбросом энергии помогает «разрядиться, снизить уровень кортизола и вернуть эмоциональное равновесие.

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