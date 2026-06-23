JAD: умеренные занятия скандинавской ходьбой снижают симптомы депрессии

Экспериментальное исследование с участием взрослых с умеренной и тяжелой депрессией показало, что 10-недельная программа скандинавской ходьбы средней интенсивности под наблюдением инструктора привела к существенному снижению симптомов депрессии в течение первых 5 недель по сравнению с контрольной группой, не занимавшейся спортом. Участники экспериментальной группы посещали занятия по скандинавской ходьбе два раза в неделю. Статья была опубликована в журнале Journal of Affective Disorders.Скандинавская ходьба под наблюдением инструктора — это структурированная форма ходьбы, при которой участники используют специально разработанные палки и выполняют упражнения под руководством квалифицированного инструктора или медицинского работника. Палки задействуют руки, плечи и верхнюю часть тела, поэтому эта активность обычно включает в себя больше групп мышц, чем обычная ходьба. Наблюдение помогает участникам освоить правильную технику, выбрать подходящий темп ходьбы и постепенно увеличивать интенсивность.В клинических условиях программа может быть адаптирована к возрасту человека, его физической подготовке, симптомам и состоянию здоровья. Скандинавская ходьба может использоваться в качестве аэробной нагрузки в реабилитационных программах для пожилых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она также может помочь улучшить способность к ходьбе, равновесие, мышечную силу и общую физическую форму.Исследования указывают на потенциальную пользу для людей с диабетом 2 типа, хроническими респираторными заболеваниями, болезнью Паркинсона и хронической болью, хотя качество и достоверность доказательств различаются в зависимости от заболевания. Иногда этот вид тренировок включается в кардиореабилитацию после лечения ишемической болезни сердца и может быть практичной альтернативой для людей, предпочитающих занятия спортом на открытом воздухе тренировкам в спортзале.Автор исследования Клеман Жину и его коллеги изучили скорость уменьшения симптомов депрессии в течение 10 недель занятий скандинавской ходьбой, которую они рассматривают как вид аэробных упражнений. Они предположили, что улучшение выраженности симптомов будет наиболее значительным в первые пять недель тренировок.В исследовании приняли участие 64 взрослых человека с умеренной и тяжелой депрессией, набранных через французскую некоммерческую организацию, которая занимается поддержкой людей с депрессией посредством регулярной физической активности. Медицинские работники общались, переписывались по электронной почте или SMS с пациентами, указанными в их электронных медицинских картах как страдающие депрессией, и приглашали их принять участие в исследовании. 91% участников были женщинами (58 из 64). 84% работали, а средний возраст составлял около 50 лет.Участники исследования были случайным образом разделены на две группы в соотношении 3:1, что было сделано для стимулирования набора участников. Первая группа состояла из 48 участников, которые проходили структурированные занятия по скандинавской ходьбе под наблюдением квалифицированного инструктора. Из этих участников у 20 в начале исследования наблюдались выраженные симптомы депрессии, а у 28 — умеренные. Тренировки проводились два раза в неделю при частоте сердечных сокращений 65-75% от максимальной частоты сердечных сокращений участников. Каждое занятие длилось 1 час и включало от 4 до 10 участников.Оставшиеся 16 участников составили контрольную группу. Они периодически получали информационные бюллетени о депрессии и профилактике депрессии, но не получали никаких тренировок и не меняли свои привычки в отношении физической активности в течение исследования. У восьми из этих участников была тяжелая депрессия, а у восьми — умеренная.За день до начала вмешательства, через пять недель и в конце вмешательства (через 10 недель) участники прошли оценку уровня депрессии (шкала депрессии Бека-II). Хотя четыре участника из группы скандинавской ходьбы не смогли завершить как минимум половину тренировочных занятий, исследователи использовали статистический подход «по намерению лечить», то есть все 64 рандомизированных участника были включены в окончательный анализ данных.Результаты показали, что в группе, занимавшейся скандинавской ходьбой, к середине исследования (т.е. после 5 недель тренировок) наблюдалось заметное снижение симптомов депрессии. Это снижение симптомов было классифицировано как значительное по сравнению как с тяжестью симптомов участников в начале исследования, так и с контрольной группой. К 5-й неделе примерно половина участников группы, занимавшейся скандинавской ходьбой, достигла клинического ответа (снижение симптомов на 50% и более), по сравнению с 0% в контрольной группе. Кроме того, раннее снижение симптомов было значительно больше у участников, которые изначально страдали от тяжелых симптомов депрессии, чем у тех, у кого изначально были умеренные симптомы.Снижение симптомов продолжалось и во второй половине исследования, но было значительно меньше. Авторы исследования сообщают, что по сравнению с уровнем симптомов через 5 недель, уровень симптомов у участников группы, занимавшейся скандинавской ходьбой, к концу исследования снизился до небольшого или умеренного, статистически незначимого уровня. К концу исследования показатели ремиссии и клинического ответа были значительно выше в группе, занимавшейся скандинавской ходьбой, по сравнению с контрольной группой.«Настоящее исследование предоставляет многообещающие доказательства того, что контролируемая скандинавская ходьба может уменьшить симптомы депрессии в течение пяти недель, особенно у лиц с тяжелой исходной депрессией. Учитывая приоритетную для пациента цель быстрого выздоровления, эти результаты позволяют рассматривать физическую активность как убедительное, экономически эффективное и доступное дополнение к терапевтическому арсеналу при депрессии», — заключили авторы исследования.Данное исследование вносит вклад в научные знания о потенциале физических упражнений в снижении симптомов депрессии. Однако следует отметить, что это было открытое исследование, то есть участники знали цель исследования и к какой группе они относятся, а все данные собирались с помощью самоотчетов. Это оставляет открытой возможность того, что эффекты ожидания, ожиданий и эффект Хоторна могли повлиять на ответы участников (поскольку участники, вероятно, ожидали улучшения, знали цель исследования и знали, что за ними наблюдают).Кроме того, в связи со строгими французскими законами о защите персональных данных исследователям не разрешалось собирать информацию о текущем использовании участниками антидепрессантов или психотерапии, что оставляло открытой возможность влияния сопутствующего лечения на результаты.

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