Врач посоветовал способ продлить жизнь за четыре минуты в день

Профессор медицины Университета штата Пенсильвания (США) Кристофер Скиаманна считает, что четыре минуты ежедневных упражнений помогут улучшить состояние здоровья.

Скиаманна заверил, что даже короткие тренировки могут приносить заметную пользу для здоровья и долголетия. По его словам, люди старше 65 лет, которые уделяли хотя бы четыре минуты в день упражнениям, уже через 12 недель начинали лучше держать равновесие и легче вставать со стула.

Специалист уточнил, что эти показатели улучшают способность сохранять подвижность в пожилом возрасте и считаются важными маркерами здорового старения. «Главная цель — помочь человеку перейти от полного отсутствия активности хотя бы к небольшому ее количеству», — отметил Скиаманна.

Эксперт также считает, что для развития силы не всегда нужны долгие занятия в спортзале. По его словам, наибольшую пользу приносят первые минуты тренировки, но при условии, что упражнения выполняются регулярно и с постепенным повышением нагрузки.

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