Россиянам подсказали простой домашний тест для выявления проблем с памятью

Онколог Владимир Ивашков заявил, что один простой домашний тест поможет своевременно выявить проблемы с памятью. Его он подсказал россиянам в своем Telegram-канале.Как рассказал Ивашков, для теста необходимо попросить близкого человека назвать три слова, которые не должны быть связаны между собой. В качестве примера он привел яблоко, фонарь и реку. Через 10 минут человеку, который захотел оценить свою память, нужно воспроизвести сказанные ему слова.Если сделать это не удалось, то можно заподозрить проблемы с оперативной памятью, предупредил доктор. Это важный маркер для невролога, поэтому лучше пройти такой тест непостредственно перед походом к медику, а уже на приеме рассказать ему о результатах. Ивашков подчеркнул, что это не медицинская диагностика, но благодаря этому тесту можно помочь врачу задать правильные вопросы и сэкономить время пациента.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки